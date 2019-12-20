Український нападник Альбасете Роман Зозуля на спеціальній прес-конференції в Іспанії прокоментував скандал, який виник з його участю в матчі проти Райо Вальєкано.



На зустрічі з пресою футболіст заявив, що не пов'язаний з жодною політичною партією.



«Все, що про мене говорять - неправда. Я всього лише футболіст і патріот своєї країни. Я підтримую свою країну. Я аполітичний і проти всіх ідеологій, - цитує слова Зозулі Marca. - Мене називають расистом. Але мій найкращий друг - Бела (чорношкірий). Президент моєї країни (єврей) підтримує мене, чи буде він підтримувати нациста?»



Зозуля висловив вдячність своїм землякам і президенту України Володимиру Зеленському, який висловив слова підтримки футболістові.



«Спасибі всьому українському народу за підтримку і людям, які борються за мир у всьому світі. Спасибі президенту України за підтримку. Хотів би подякувати всім в цілому, Іспанію за підтримку. Для мене Іспанія - другий дім. Тут я вже три роки, люблю цю країну», - цитує Зозулю Marca.com.

Нагадаємо, що в кінці першого тайму вболівальники Райо почали освистувати Зозулю і викрикувати з трибун "Зозуля - е ** ний нацист".



Арбітр призупинив матч на кілька хвилин, але команди дограли перший тайм - 0:0, а другий тайм гравці Альбасете відмовилися виходити.







Після матчу Зозуля прокоментував цю подію і жорстко осадив фанатів Райо Вальєкано.



«Вони не ображають мене за те, що я нацист. Вони ображають мене, тому що я вмію читати і тому, що я приймаю душ щодня. У цьому районі народ це засуджує », - сказав Зозуля.



Нагадаємо, Роман Зозуля в 2017 році перейшов в Райо Вальєкано на правах оренди, але не зіграв за команду жодного матчу, оскільки фанати клубу змусили керівництво відмовитися від українського футболіста, аргументуючи це його нацистськими політичними поглядами.



Під час травми в 2015 році Зозуля допомагав української армії, заснувавши разом з волонтерами Дніпра фонд "Народна армія". Виставив на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, щоб виручені гроші направити на потреби бійців АТО.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.



