Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля на специальной пресс-конференции в Испании прокомментировал скандал, который возник с его участием в матче против Райо Вальекано

На встрече с прессой футболист заявил, что не связан ни с одной политической партией,

«Все, что обо мне говорят — неправда. Я всего лишь футболист и патриот своей страны. Я поддерживаю свою страну. Я аполитичен и против всех идеологий, — цитирует слова Зозули Marca. -- Меня называют расистом. Но мой лучший друг — Бела (чернокожий). Президент моей страны (еврей) поддерживает меня, будет ли он поддерживать нациста?»

Зозуля выразил признательность своим землякам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который высказал слова поддержки футболисту.

«Спасибо всему украинскому народу за поддержку и людям, которые борются за мир во всем мире. Спасибо президенту Украины за поддержку. Хотел бы поблагодарить всех в целом, Испанию за поддержку. Для меня Испания — второй дом. Здесь я уже три года, люблю эту страну», — цитирует Зозулю Marca.com

Напомним, что в конце первого тайма болельщики Райо начали освистывать Зозулю и выкрикивать с трибун "Зозуля - е**ный нацист".

Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды доиграли первый тайм - 0:0.

а второй тайм игроки Альбасете отказались выходить.

После матча Зозуля прокомментировал это происшествие и жестко осадил фанатов Райо Вальекано.

«Они не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ это осуждает», - сказал Зозуля.

Напомним, Роман Зозуля в 2017 году перешел в Райо Вальекано на правах оренды, но не сыграл за команду ни одного матча, поскольку фанаты клуба заставили руководство отказаться от украинского футболиста, аргументируя это его нацистскими политическими взглядами.

Во время травмы в 2015 году Зозуля помогал украинской армии, основав вместе с волонтерами Днепра фонд "Народная армия". Выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные деньги направить на нужды бойцов АТО.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.