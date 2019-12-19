Президент Райо Вальєкано Рауль Мартін Преса постраждав в скандалі навколо українського форварда Альбасете Романа Зозулі



Розлючені фанати Райо біля воріт база клуби зупинили автомобіль керівника клубу і піддали його жорсткій обструкції.



За інформацією Marca, після закінчення поєдинку близько 40-ти розлючених фанів оточили автомобіль президента клубу і почали його бити, ображаючи Рауля Мартіна Преса.Сам президент Райо не постраждав. Після інциденту він звернувся в поліцію. В результаті президент команди написав заяву в поліцію через заподіяної уболівальниками шкоди.



«Поліція повинна їх знайти, у них є камери. І вони можуть ідентифікувати тих божевільних, які ображали хлопця », - заявив Преса.



За версією джерела, причиною нападу могли стати слова підтримки з боку президента Мартіна Преса на адресу українського форварда Альбасете Романа Зозулі, який раніше піддався образам з боку ультрас клубу.

В кінці першого тайму вболівальники Райо почали освистувати Зозулю і викрикувати з трибун "Зозуля - е ** ний нацист".

Арбітр призупинив матч на кілька хвилин, але команди дограли перший тайм - 0:0.





На другий тайм гравці Альбасете відмовилися виходити.

Після матчу Зозуля прокоментував цю подію і жорстко осадив фанатів Райо Вальєкано.

«Вони не ображають мене за те, що я нацист. Вони ображають мене, тому що я вмію читати і тому, що я приймаю душ щодня. У цьому районі народ це засуджує », - сказав Зозуля.

Нагадаємо, Роман Зозуля в 2017 році перейшов в Райо Вальєкано на правах оренди, але не зіграв за команду жодного матчу, оскільки фанати клубу змусили керівництво відмовитися від українського футболіста, аргументуючи це його нацистськими політичними поглядами.





У вересні 2017 року Зозуля підписав контракт з Альбасете.

Під час травми в 2015 році Зозуля допомагав української армії, заснувавши разом з волонтерами Дніпра фонд "Народна армія". Виставив на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, щоб виручені гроші направити на потреби бійців АТО.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.