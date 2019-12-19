Президент Райо Вальекано Рауль Мартин Преса пострадал в скандале вокруг украинского форварда Альбасете Романа Зозули

Разъяренные фанаты Райо возле ворот база клубы остановили автомобиль руководителя клуба и подвергли его жесткой обструкции.

По информации Marca, по окончании поединка около 40-ти разневанных фанов окружили автомобиль президента клуба и начали его бить, оскорбляя Рауля Мартина Преса.Сам президент Райо не пострадал. После инцидента он обратился в полицию. В результате президент команды написал заявление в полицию из-за причиненного болельщиками ущерба.

«Полиция должна их найти, у них есть камеры. И они могут идентифицировать тех сумасшедших, которые оскорбляли парня», - заявил Преса.

По версии источника, причиной нападения могли стать слова поддержки со стороны президента Мартина Преса в адрес украинского форварда Альбасете Романа Зозули, который ранее подвергся оскорблениям со стороны ультрас клуба.

В конце первого тайма болельщики Райо начали освистывать Зозулю и выкрикивать с трибун "Зозуля - е**ный нацист".

Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды доиграли первый тайм - 0:0.

На второй тайм игроки Альбасете отказались выходить.

После матча Зозуля прокомментировал это происшествие и жестко осадил фанатов Райо Вальекано.

«Они не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ это осуждает», - сказал Зозуля.

Напомним, Роман Зозуля в 2017 году перешел в Райо Вальекано на правах оренды, но не сыграл за команду ни одного матча, поскольку фанаты клуба заставили руководство отказаться от украинского футболиста, аргументируя это его нацистскими политическими взглядами.

В сентябре 2017 года Зозуля подписал контракт с Альбасете.

Во время травмы в 2015 году Зозуля помогал украинской армии, основав вместе с волонтерами Днепра фонд "Народная армия". Выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные деньги направить на нужды бойцов АТО.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.