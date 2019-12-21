Скандальный российский журналист Василий Уткин в очередной раз допустил грубые и жесткие оскорбления в адрес украинского футболиста Романа Зозули

Как передает Politeka, в своем телеграм-канале сканадльный журналист высказался об инциденте с ультрас Райо Вальекано, которые оскорбляли футболиста во время матча с Альбасете.

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у этого человека на лбу крупными буквами написано «Я МУДАК».

А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано «КОНЧЕНЫЙ», как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное. Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот», – сказал Уткин.

Напомним, что в конце первого тайма болельщики Райо начали освистывать Зозулю и выкрикивать с трибун "Зозуля - е**ный нацист".

Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды доиграли первый тайм - 0:0.

После матча Зозуля прокомментировал это происшествие и жестко осадил фанатов Райо Вальекано.

«Они не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ это осуждает», - сказал Зозуля.

Также Роман Зозуля на своей странице в Фейсбук опубликовал специальное обращение к украинцам, которые оказали ему поддержку во время скандальных событий.

«Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность. Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против «Райо Вальекано», я получил столько безумной поддержки. Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем

Напомним, Роман Зозуля в 2017 году перешел в Райо Вальекано на правах оренды, но не сыграл за команду ни одного матча, поскольку фанаты клуба заставили руководство отказаться от украинского футболиста, аргументируя это его нацистскими политическими взглядами.

Во время травмы в 2015 году Зозуля помогал украинской армии, основав вместе с волонтерами Днепра фонд "Народная армия". Выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные деньги направить на нужды бойцов АТО.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.