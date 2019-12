Британський проспект суперважкої ваги Даніель Дюбуа здобув впевнену перемогу і завоював статус срібного чемпіона WBC

Дюбуа зустрічався з японцем Кьотаро Фудзімото (21-2, 12 KO) і не помітив суперника. Британець встиг потрясти опонента вже в першому раунді, але андердог поки не падав. Ну а у другій трихвилинці Фудзимо відкрився під непоганий джеб Дюбуа і опинився в нокдауні.

Японець піднявся, але незабаром пропустив такий правий хук, що пошкодував про своє рішення. Удар британця виглядав настільки потужним, що за його суперника стало дійсно страшно.

До речі, професійний бокс дуже високооплачуваний вид спорту.

Топ-боксерів давно закріпилися в рейтингах Forbes. Для того, щоб зрозуміти, наскільки великі гроші крутяться в боксі, ми склали топ найбільших чеків за бій, які коли-небудь отримували боксери.



1. Флойд Мейвезер (vs Конор МакГрегор) – $275 млн

2. Флойд Мейвезер (vs Менні Пак'яо) – $250 млн

3. Менні Пакьяо (vs Флойд Мейвезер) – $150 млн

4. Конор МакГрегор (vs Флойд Мейвезер) – $100 млн

5. Флойд Мейвезер (vs Сауль Альварес) – $80 млн

6. Ентоні Джошуа (vs Енді Руїс-молодший 2) – $60 млн

7. Оскар Де Ла Хойя (vs Флойд Мейвезер) – $52 млн

8. Сауль Альварес (vs Сергій Ковальов) – $35 млн

9. Евандер Холіфілд (vs Майк Тайсон 2) – $33 млн

10. Майк Тайсон (vs Евандер Холіфілд 2) – $30 млн

Нещодавно ми писали, що мільйонні гонорари в боксі отримують одиниці, але популярні боксери Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко та Олександр Усик можуть розраховувати на кругленьку суму.

Боксери змагаються не тільки за своє ім'я, статус або ж, щоб показати яскраве шоу, але і заради певних виплат. Бійцям добре платять тільки в професійному середовищі.

Імениті спортсмени можуть за один бій заробити собі, як мінімум, на гарну квартиру або машину. Ми вирішили дізнатися рекордні гонорари найвідоміших українських боксерів: Олександра Гвоздика, Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Олександр Гвоздик

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), який поступився своїм титулом у бою проти чемпіона IBF Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), отримав рекордний гонорар за поєдинок проти росіянина.

Боксери отримали по 1,5 мільйона доларів за свій об'єднавчий бій. Попереднім найбільшим гонораром для Гвоздика стала сума в мільйон доларів, яку він отримав за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

