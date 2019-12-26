Американець Альберт Хьюз встановив світовий рекорд

У віці 70 років він переміг Тремейна Таунса і став самим пожилим професійним боксером.

70-річний Хьюз переміг 43-річного суперника нокаутом, в результаті чого потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.

Хьюз завершив кар'єру в 1983 році, тому бій з Таунсом став для нього першим за 36 років.

На рахунку 70-річного боксера 22 бою, з яких 11 завершилися перемогою, сім – поразкою, а ще чотири – нічиєю.

Таунс також вийшов на ринг після тривалої перерви в кар'єрі – 12 років.

Нещодавно ми писали, що українець Олександр Усик не проти розвивати свою акторську кар'єру.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі хотів би знятися в автобіографічному фільмі і готовий зіграти там самого себе.

"Я не проти і далі брати участь у проектах. Можливо, в сценах, де буде більше слів. Мені це дійсно дуже цікаво. Я занурююся в роль, пропускаю її крізь себе. Якщо чесно, у мене вже є готовий сценарій фільму! Я сам його написав. Вже дуже давно я веду щоденник, в якому записую всі важливі моменти мого життя. І таких щоденників вже чотири", - заявив Усик.

Також він розповів, що сценарій його автобіографії практично готовий.

"Я сам готовий зіграти себе ж, якщо хтось наважиться зняти такий фільм. Адже, як кажуть, якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Мені здається, якщо попрацювати і повчитися акторської майстерності, зможу знову повторити важливі події свого життя. Зможу бути абсолютно різним – і смішним, і серйозним, і сумним», - зазначив український боксер.

Нагадаємо, раніше непереможний український боксер яскраво нокаутував суперника.

Як повідомляла Politeka, непереможний український супертяж "знищив" суперника.

Також Politeka повідомляла, що головна людина російського боксу різко висловилась про Усика.