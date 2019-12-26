Американец Альберт Хьюз установил мировой рекорд

В возрасте 70 лет он победил Тремейна Таунса и стал самым пожилим профессиональным боксером.

70-летний Хьюз победил 43-летнего соперника нокаутом, в результате чего попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Хьюз завершил карьеру в 1983 году, поэтому бой с Таунсом стал для него первым за 36 лет.

На счету 70-летнего боксера 22 боя, из которых 11 завершились победой, семь – поражением, а еще четыре – ничьей.

Таунс также вышел на ринг после долгого перерыва в карьере – 12 лет.

Недавно мы писали, что украинец Александр Усик не против развивать свою актерскую карьеру.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе хотел бы сняться в автобиографическом фильме и готов сыграть там самого себя.

"Я не против и дальше участвовать в проектах. Возможно, в сценах, где будет больше слов. Мне это действительно очень интересно. Я погружаюсь в роль, пропускаю ее через себя. Если честно, у меня уже есть готовый сценарий фильма! Я сам его написал. Уже очень давно я веду дневник, в котором записываю все важные моменты моей жизни. И таких дневников уже четыре", - заявил Усик.

Также он рассказал, что сценарий его автобиографии практически готов.

"Я сам готов сыграть себя же, если кто-то решится снять такой фильм. Ведь, как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Мне кажется, если поработать и поучиться актерскому мастерству, смогу снова повторить важные события своей жизни. Смогу быть абсолютно разным – и смешным, и серьезным, и грустным», - отметил украинский боксер.

Напомним, ранее украинский непобедимый боксер ярко нокаутировал соперника.

Как сообщала Politeka, непобедимый украинский супертяж "уничтожил" соперника.

Также Politeka сообщала, что главный человек российского бокса резко высказался об Усике.