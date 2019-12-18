Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук эффектно выиграл свой последний бой в 2019 году

Нокаутер встречался с колумбийцем Карлосом Галваном и трижды отправлял его в нокдаун, что автоматически завершило встречу в пользу Богачука.

После поединка проспект заявил Fightnews, что это был неплохой поединок для завершения года:

«Я чувствовал себя очень хорошо. Это был неплохой соперник для контрольного боя. Я дрался не так давно прошлый раз. Это был отличный бой для завершения года. Сейчас стоит отдохнуть и начинать подготовку к следующему поединку».

К слову, украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий добыл четвертую победу на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Болгарии 28-летний криворожанин удосрочил испанца Даниэля Роблеса. Украинец владел инициативой и методично избивал оппонента.

После третьего раунда команда испанского боксера отказалась продолжать бой. Рефери присудил победу украинцу техническим нокаутом.

Кроме того, украинский боксер Сергей Богачук (16-0, 16 КО), выступающий в первом среднем весе, эффектно разобрался со своим соперником

В рамках вечера бокса в Голливуде 24-летний украинец одержал досрочную победу над американцем Тайроном Брансоном (28-8-2, 25 КО).

Этот успех позволил непобедимому украинскому боксеру завоевать первый титул в карьере — пояс WBC Continental Americas.

Уже в третьем раунде Брансон был отправлен в нокдаун, однако сумел подняться и продолжить поединок. Тем не менее в четвертой трехминутке Богачук еще дважды отправил американского оппонента на настил ринга, после чего рефери принял решение остановить бой.

Эта победа стала для Сергея Богачука 16-й досрочной в 16 боях на профессиональном ринге.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко - Лопес.

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