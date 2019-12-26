Американський боксер Теофимо Лопес пообіцяв растрощить українця

Непереможний чемпіон Лопес продовжує заводити публіку напередодні наступного поєдинку. Боксер на даний час володіє чемпіонським поясом IBF і ще не знає гіркоти поразок (15 боїв – 15 перемог).

Напередодні Лопес дав інтевью журналісту Куррану Батії, в якому заявив: "Я дуже сильно хочу знищити його. У мене немає ніякої поваги до нього. Чому всі кланяються перед ним? Я не стану цього робити. Люди не вважають його чемпіоном, так як він не зустрічався з найсильнішим. Я тут найсильніший. Якщо ти хочеш бути крутим, спершу ти повинен побити мене!"

Чемпіонський титут Лопес завоював кілька тижнів тому в поєдинку з Річардом Коммі з Гани. Американець осоромив очікування скептиків і розібрався із суперником за два раунди.

Після бою в ринг до новоспеченого чемпіона піднявся наш співвітчизник Василь Ломаченко, який привітав переможця і хотів подивитися в очі своєму майбутньому супернику. В той час, як українець спокійно дивився на Тео, американець швидко відвів очі вбік і вів себе дуже обережно.

Бій між Василем Ломаченком та Тео Лопесом відбудеться вже у квітні 2020-го року. Боксери битимуться за всі чотири пояси чемпіона світу і визначать абсолютного чемпіона світу. Промоутер українця і за сумісництвом глава компанії Top Rank Боб Арум заявив, що швидше за все, зустріч відбудеться в Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

Букмекери вважають Ломаченко явним фаворитом – шанси на перемогу українця складають 72%.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

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