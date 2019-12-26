Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис не выходит на связь после проигранного боя против Энтони Джошуа

Об этом сообщил тренер боксера Мэнни Роблес.

Как сообщает SportArena, Роблес рассказал, что отправил сообщение Руису, но не получил ответа. Наставник боксера надеется, что он выйдет на связь и возобновит тренировки и сумеет снизить вес до 113 кг.

Роблес также добавил, что на сборах, которые предшествовали поединку против Джошуа, Руис часто пропускал или отменял тренировки.

К слову, Деонтей Уайлдер прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою против американца Энди Руиса.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер отметил, что особую роль в тактическом плане для Джошуа отыграл украинец Владимир Кличко.

«Джошуа сделал то, что было необходимо для победы. В тренировочном лагере у него был Владимир Кличко и Джошуа работал по его схеме — удар, захват, удержание. Это все, что он делал во время боя», — цитирует боксера Boxing Scene со ссылкой на The Athletic.

«Джошуа был нерешителен. Он работал по методу Кличко — выживать в бою. У меня иной менталитет — зверя, воина, императора. Если он называет себя королем — без проблем, это только к лучшему. Бокс — жестокий вид спорта и я поддерживаю общую мысль, не жалея никого на ринге»

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии состоялся поединок-реванш в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом

Битва по-настоящему была жаркой и собрала у экранов миллионы болельщиков. Энтони Джошуа одержал победу и восстановил чемпионские титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что от Усика до Джошуа: бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

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