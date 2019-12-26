Американский боксер Теофимо Лопес пообещал растрощить украинца

Непобедимый чемпион Лопес продолжает заводить публику в преддверии следующего поединка. Боксер в настоящее время владеет чемпионским поясом IBF и еще не знает горечи поражений (15 боев – 15 побед).

Накануне Лопес дал интевью журналисту Куррану Батии, в котором заявил: "Я очень сильно хочу надрать ему задницу. У меня нет никакого уважения к нему. Почему все кланяются перед ним? Я не стану этого делать. Люди не считают его чемпионом, так как он не встречался с сильнейшим. Я здесь сильнейший. Если ты хочешь быть крутым, сперва ты должен побить меня!"

Чемпионский титут Лопес завоевал несколько недель назад в поединке с Ричардом Комми из Ганы. Американец посрамил ожидания скептиком и разобрался с соперником за два раунда.

После боя в ринг к новоиспеченному чемпиону поднялся наш соотечественник Василий Ломаченко, который поздравил победителя и хотел посмотреть в глаза своему будущему сопернику. В то время, как украинец спокойно смотрел на Тео, американец быстро отвел глаза в сторону и вел себя слишком осторожно.

Бой между Василием Ломаченко и Тео Лопесом состоится уже в апреле 2020-го года. Боксеры сразятся за все четыре пояса чемпиона мира и определят аболютного чемпиона мира. Промоутер украинца и по совместительству глава компании Top Rank Боб Арум заявил, что скорее всего, встреча состоится в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Букмекеры считают Ломаченко явным фаворитом – шансы украинца на победу составляют 72%.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

Также мы писали что Энди Руис пропал после боя с Энтони Джошуа.