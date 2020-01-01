Наречена Олександра Зінченка та телеведуча телеканалу "Футбол" Влада Седан виклала відверте фото

Як передає Politeka.net , пікантним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Влада Седан є активним користувачем соціальних мереж, зокрема Instagram. Вона там часто публікує фотографії як особистого життя, так і фотосесій.

"Я так не хочу відпускати тебе!!! 2019-ий, ти був найважчим, самим переломним, самим повчальним і одночасно самим прекрасним і казковим 💫 ти був моїм роком 🐷🤞🏽Всіх з наступаючим, друзі", - привітала Влада своїх передплатників.

А на знімку красуня позує в білизні, накинувши на плече піджак і спокусливо виставивши голу ногу.

В коментарях дівчину просто засипали привітаннями та захопленими відгуками про її фігуру.

"Рік найкращого флеш-інтерв'ю в історії українського футболу" "Просто шикарна дівчина!", "хочу в манчестер щоб не на манчестер а дивитися на тебе", "Ти просто космос", "Зіна, тримайся" "А у Зіни є таке фото ?", - писали під постом Влади.

Раніше наречена українського футболіста Олександра Зінченка, опублікувала напівголі фото. На знімку журналістка позує топлес. Дівчина одягла тільки штани та капелюх.

Фанати в коментарях оцінили такий перфоманс дівчини і завалили її захопленими коментарями.

Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.

Як повідомляла Politeka, конкурент Зінченко розкрив справжню причину переїзду Ракицького в РФ.

Також Politeka писала про те, що Ракицький зробив приречене про визнання збірної України.