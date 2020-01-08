Дружина гравця збірної України Мар'яна Шведа приємно здивувала своїх фолловерів новим різдвяним фото
Ольга Гринкевич привітала всіх зі святами, знявшись у спокусливому вбранні з відвертим декольте.
Фолловери дівчини не стримуючи емоцій, коментували фото. "Ідеальна", "Ваууу🔥🔥", "ШИКАРНА😍".
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Нещодавно ми писали, що дружина гравця збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська зараз проводить свою відпустку на Мальдівах.
У своєму Instagram дружина футболіста донецького "Шахтаря" похвалилася знімками з білосніжних пляжів Індійського океану.
На фото українка демонструє своє ідеальне тіло, доводячи, що прекрасно відновилася після пологів двох дітей.
Раніше ми писали, що "гаряча" дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина порадувала шанувальників сім'ї особистими кадрами.
На новому опублікованому, ймовірно, домашньому відео зіркова парочка засвітилася в кадрі разом.
Так "у центрі подій" на відео, зрозуміло сама струнка розумниця, красуня, спорсменка Ірина - дівчина ефектно крокує на камеру в білизняному боді тілесного кольору, який відразу і не помітиш на її тілі. Також на зірці мережі було взуття на підборах.
Після, як, ймовірно, здається самій Ірині, модельного кроку, вона змахує волоссям і починає віддалятися з прицілу об'єктива, тут же в кадр входить її коханий і після того, як задивляється на грайливу красуню, хитає головою, мовляв, "жінки, що вони тільки не придумають". Все "дійство" відбувалося під музику і в режимі сповільненої зйомки.
Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимій білизні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина екс-капітана "Динамо" показала свої величезні "м'ячі" без білизни.
Також Politeka писала про те, що дружина екс-капітана «Динамо» роздяглася і подратувала чоловіків своїм "подаруночком".