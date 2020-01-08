Супруга игрока сборной Украины Марьяна Шведа приятно удивила своих подписчиков новым рождественским фото

Жена футболиста Ольга Гринкевич поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с откровенным декольте.

Фолловеры девушки не сдерживая эмоций, комментировали фото. "Идеальная", "Ваууу🔥🔥", "ШИКАРНАЯЯ😍".

Недавно мы писали, что жена игрока сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская проводит сейчас свой отпуск на Мальдивах.

В своем Instagram жена футболиста донецкого "Шахтера" похвасталась снимками с белоснежных пляжей Индийского океана.

На фото украинка демонстрирует свое идеальное тело, доказывая, что прекрасно восстановилась после родов двоих детей.

Ранее мы писали, что "горячая" женушка экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала поклонников семьи личными кадрами.

На новом опубликованном, вероятно, домашнем видео звездная парочка засветилась в кадре вместе.

Так "в центре событий" на видео, разумеется сама стройная умница, красавица, спорсменка Ирина - девушка эффектно шагает на камеру в бельевом боди телесного цвета, который сразу и не заметишь на ее теле. Также на звезде сети была обувь на каблуке.

После, как, вероятно, кажется самой Ирине, модельного шага, она взмахивает волосами и начинает удаляться из прицела объектива, тут же в кадр "входит" ее возлюбленный и после того, как засматривается на игривую красотку, качает головой, мол, "женщины, что они только не придумают". Все "действо" происходило под музыку и в режиме замедленной съемки.

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена экс-капитана "Динамо" показала свои огромные "мячи" без белья.

Также Politeka писала о том, что жена экс-капитана «Динамо» разделась и подразнила мужчин своим "подарочком".