Супруга игрока сборной Украины Марьяна Шведа приятно удивила своих подписчиков новым рождественским фото
Жена футболиста Ольга Гринкевич поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с откровенным декольте.
Фолловеры девушки не сдерживая эмоций, комментировали фото. "Идеальная", "Ваууу🔥🔥", "ШИКАРНАЯЯ😍".
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Недавно мы писали, что жена игрока сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская проводит сейчас свой отпуск на Мальдивах.
В своем Instagram жена футболиста донецкого "Шахтера" похвасталась снимками с белоснежных пляжей Индийского океана.
На фото украинка демонстрирует свое идеальное тело, доказывая, что прекрасно восстановилась после родов двоих детей.
Ранее мы писали, что "горячая" женушка экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина порадовала поклонников семьи личными кадрами.
На новом опубликованном, вероятно, домашнем видео звездная парочка засветилась в кадре вместе.
Так "в центре событий" на видео, разумеется сама стройная умница, красавица, спорсменка Ирина - девушка эффектно шагает на камеру в бельевом боди телесного цвета, который сразу и не заметишь на ее теле. Также на звезде сети была обувь на каблуке.
После, как, вероятно, кажется самой Ирине, модельного шага, она взмахивает волосами и начинает удаляться из прицела объектива, тут же в кадр "входит" ее возлюбленный и после того, как засматривается на игривую красотку, качает головой, мол, "женщины, что они только не придумают". Все "действо" происходило под музыку и в режиме замедленной съемки.
Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.
Как сообщала Politeka, бесстыжая жена экс-капитана "Динамо" показала свои огромные "мячи" без белья.
Также Politeka писала о том, что жена экс-капитана «Динамо» разделась и подразнила мужчин своим "подарочком".