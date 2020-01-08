Український боксер Василь Ломаченко є одним з найкращих боксерів сучасності

У мережі показали, як виглядає обличчя українського чемпіона після бою.

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До речі, український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко заявив, що ні за яких обставин не перейде в більш важку вагову категорію.

"Якщо промоутеру вдасться домовитися про великий поєдинок в напівлегкій вазі, то я зможу спуститися. Точно не буду підніматися в напівсередню вагу. Легка вага - моя межа. Це і так не моя вага. Не забувайте, мені вже 31", – сказав Ломаченко.

Крім того, Джервонта Девіс - екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі заявив, що не поважає чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це він заявив, коментуючи можливий бій з Ломаченко.

"Його час підходить до кінця, а моє - ні. Я вірю в те, що наш бій відбудеться, але в потрібний час.

Я поважаю його досягнення, але не поважаю, що його звеличують. Він нічого не досяг у цьому світі. У нього чотирнадцять боїв, а він вже франчайзинговий чемпіон", - заявив Девіс.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали про те, що невгамовний Лопес розповів, як "знесе" Ломаченко.