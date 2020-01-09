Раніше ми писали, що українець Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим опонентом в дивізіоні на сьогоднішній день.
Наш співвітчизник пояснив, що Циганський король є вкрай непередбачуваним і незручним боксером.
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"Найважче буде з самим собою. Бій з самим собою – він триває. Якщо вважати інших представників надважкої ваги, то Ф'юрі, напевно. Це моя думка. Найважчий бій був би з Тайсоном Ф'юрі. Він непередбачуваний тип, під два метри зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене", – сказав Усик.
Крім того, ми писали, що боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.
Агресію у британця викликала пропозицію президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.
"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, Усик раптово заговорив про завершення кар'єри.
Як повідомляла Politeka, Усик назвав найнебезпечнішого суперника.
Також Politeka писала, що бій Усик-Чісора: названа остаточна дата і місце поєдинку.