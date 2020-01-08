Український боксер Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені"

"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули. Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену", – наводить слова промоутера Едді Хірна Sky Sports.

усик, чісора

Нещодавно ми писали, що букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

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До речі, менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Климас, запропонував британцеві Ентоні Джошуа провести бій проти свого клієнта.

Джошуа - Усик

«По-перше, мої вітання! Ентоні, ти провів дуже розумний поєдинок. По-друге, схоже, у тебе є дещо, що належить Усику... Але це твій вибір і твоє рішення – прийняти виклик або уникнути його і обійти стороною, щоб ігнорувати конкуренцію. Незалежно від того, що ти будеш робити, вболівальники будуть знати, хто є хто. У будь-якому випадку, Ентоні, відпочинь, як ти того заслуговуєш», – написав Климас в інстаграмі.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.