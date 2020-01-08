Український боксер Олександр Усик з величезною ймовірністю проведе бій з Дереком Чісорою 28 березня в Лондоні на "О2 Арені"

"Переговори сторін тривають. Все буде ясно в найближчі тижні. Ми все ще чекаємо роз'яснень від боксерських організацій про те, в якому порядку боксери захищають свої титули. Дата 7 березня практично нереальна. Зате ми забронювали на 28 березня "О2-Арену", – наводить слова промоутера Едді Хірна Sky Sports.

Нещодавно ми писали, що букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

До речі, менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Климас, запропонував британцеві Ентоні Джошуа провести бій проти свого клієнта.

«По-перше, мої вітання! Ентоні, ти провів дуже розумний поєдинок. По-друге, схоже, у тебе є дещо, що належить Усику... Але це твій вибір і твоє рішення – прийняти виклик або уникнути його і обійти стороною, щоб ігнорувати конкуренцію. Незалежно від того, що ти будеш робити, вболівальники будуть знати, хто є хто. У будь-якому випадку, Ентоні, відпочинь, як ти того заслуговуєш», – написав Климас в інстаграмі.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.