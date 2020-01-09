Український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою, коли потрібно йти зі спорту

Про це Усик розповів на своєму YouTube-каналі.

"Зав'язувати потрібно, коли тебе не пре. Коли ти не можеш встати о п'ятій ранку і бігти з якимось азартом. Коли ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ви знаєте, мені подобається, коли у мене йде дуже важка робота, коли я приходжу після тренування і в мене болять всі м'язи", - говорить українець.

За його словами, коли ці відчуття зникнуть, це стане тривожним сигналом, що треба завершувати кар'єру.

"От як тільки тебе перестає надихати щось, то треба йти. Час, по-перше, не обдуриш, ну і ти не можеш бути завжди на висоті, швидше за всіх, тому що є молодь. Інший рід діяльності потрібно починати, коли у тебе є ще інший, трохи треба починати вчитися", - резюмував Усик.

До речі, нещодавно ми писали, що українець Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим опонентом в дивізіоні на сьогоднішній день.

Наш співвітчизник пояснив, що Циганський король є вкрай непередбачуваним і незручним боксером.

"Найважче буде з самим собою. Бій з самим собою – він триває. Якщо вважати інших представників надважкої ваги, то Ф'юрі, напевно. Це моя думка. Найважчий бій був би з Тайсоном Ф'юрі. Він непередбачуваний тип, під два метри зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене", – сказав Усик.

Крім того, ми писали, що боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.

Агресію у британця викликало пропозицію президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловым. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.

"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.