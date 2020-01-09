Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему не торопится набирать вес

«Набрать вес – не проблема. Но правильный набор веса – это чуть-чуть сложнее. Если его набрать безграмотно, то будет коэффициент полезных действий маленький. Может уменьшиться скорость, подвижность. Жирный кот мышей не ловит», – заявил боксер.

Отметим, что в своем первом бою в супертяжах против Чазза Уизерспуна Усик весил 97,5 кг.