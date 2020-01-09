Ранее мы писали, что украинец Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри самым сложным оппонентом в дивизионе на сегодняшний день.
Наш соотечественник объяснил, что Цыганский король является крайне непредсказуемым и неудобным боксером.
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"Тяжелее всего будет с самим собой. Бой с самим собой – он продолжается. Если считать других представителей супертяжелого веса, то Фьюри, наверное. Это мое мнение. Самый тяжелый бой был бы с Тайсоном Фьюри. Он тип непредсказуемый, под два метра роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", – сказал Усик.
Кроме того, мы писали, что боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.
Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.
"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри.
Напомним, Усик внезапно заговорил о завершении карьеры.
Как сообщала Politeka, Усик назвал самого опасного соперника.
Также Politeka писала, что бой Усик-Чисора: названа окончательная дата и место поединка.