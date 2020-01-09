Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему не торопится набирать вес
 
«Набрать вес – не проблема. Но правильный набор веса – это чуть-чуть сложнее. Если его набрать безграмотно, то будет коэффициент полезных действий маленький. Может уменьшиться скорость, подвижность. Жирный кот мышей не ловит», – заявил боксер.
 
Отметим, что в своем первом бою в супертяжах против Чазза Уизерспуна Усик весил 97,5 кг.

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Ранее мы писали, что украинец Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри самым сложным оппонентом в дивизионе на сегодняшний день.

Наш соотечественник объяснил, что Цыганский король является крайне непредсказуемым и неудобным боксером.

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"Тяжелее всего будет с самим собой. Бой с самим собой – он продолжается. Если считать других представителей супертяжелого веса, то Фьюри, наверное. Это мое мнение. Самый тяжелый бой был бы с Тайсоном Фьюри. Он тип непредсказуемый, под два метра роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", – сказал Усик.

Кроме того, мы писали, что боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.

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Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри.