Українець Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим опонентом в дивізіоні на сьогоднішній день

Наш співвітчизник пояснив, що Циганський король є вкрай непередбачуваним і незручним боксером.

"Найважче буде з самим собою. Бій з самим собою – він триває. Якщо вважати інших представників надважкої ваги, то Ф'юрі, напевно. Це моя думка. Найважчий бій був би з Тайсоном Ф'юрі. Він непередбачуваний тип, під два метри зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене", – сказав Усик.

Крім того, ми писали, що боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.

Агресію у британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.

"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі.

Також ми повідомляли, що відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що в житті немає нічого неможливого.

«Коли хто-небудь говорить, що вам не під силу, подивіться на це і згадайте, що немає нічого неможливого. Це я при вазі понад 400 фунтів (181,4 кг — прим. ред)», — написав Ф'юрі в Instagram, коментуючи своє фото.

Зазначимо, що Ф'юрі на два роки переривав професійну кар'єру, мав серйозні проблеми з наркотиками і алкоголем, але зумів повернутися на ринг.

До речі, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками з приводу свого майбутнього.

31-річний британський боксер зізнався, що незабаром може завершити професійну кар'єру.

За словами лінійного чемпіона суперважкого дивізіону, він планує провести ще три бої, після чого не виключає, що піде з боксу.

«Не можу говорити про свою відданість боксу. Не можу нічого обіцяти вболівальникам. У мене залишилося три бої. У моєму контракті сказано: «Ще три бої і Ф'юрі йде». Я можу стати тенісистом або кимось ще. Я знаю, що можу досягти успіху в будь-якому виді спорту.

Як я можу щось обіцяти? Ви питаєте, зосереджений на боксі? Ні, не зосереджений. Я просто ловлю найбільшу рибу, яку можу зловити в даний момент".

Нагадаємо, що тренер Ф'юрі розповів про повернення Кличка на ринг.

Як повідомляла Politeka, Фьюри раптово накинувся на Усика.

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