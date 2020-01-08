Украинец Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри самым сложным оппонентом в дивизионе на сегодняшний день

Наш соотечественник объяснил, что Цыганский король является крайне непредсказуемым и неудобным боксером.

"Тяжелее всего будет с самим собой. Бой с самим собой – он продолжается. Если считать других представителей супертяжелого веса, то Фьюри, наверное. Это мое мнение. Самый тяжелый бой был бы с Тайсоном Фьюри. Он тип непредсказуемый, под два метра роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", – сказал Усик.

Кроме того, мы писали, что боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.

Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри.

Также мы сообщали, что известный британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что в жизни нет ничего невозможного.

«Когда кто-нибудь говорит, что вам что-либо не под силу, посмотрите на это и вспомните, что нет ничего невозможного. Это я при весе более 400 фунтов (181,4 кг — прим. ред)», — написал Фьюри в Instagram, комментируя свое фото.

Отметим, что Фьюри на два года прерывал профессиональную карьеру, имел серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем, но сумел вернуться на ринг.

К слову, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями по поводу своего будущего.

31-летний британский боксер признался, что вскоре может завершить профессиональную карьеру.

По словам линейного чемпиона супертяжелого дивизиона, он планирует провести еще три боя, после чего не исключает, что уйдет из бокса.

«Не могу говорить о своей преданности боксу. Не могу ничего обещать болельщикам. У меня осталось три боя. В моем контракте сказано: «Еще три боя и Фьюри уходит». Я могу стать теннисистом или кем-то еще. Я знаю, что могу достичь успеха в любом виде спорта.

Как я могу что-то обещать? Вы спрашиваете, сосредоточен ли я на боксе? Нет, не сосредоточен. Я просто ловлю самую крупную рыбу, которую могу поймать в данный момент".

Напомним, что тренер Фьюри рассказал о возвращении Кличко на ринг.

Как сообщала Politeka, Фьюри внезапно набросился на Усика.

Также Politeka писала, про реванш Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.