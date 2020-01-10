Британський супертяж Ділліан Вайт хоче побитися з росіянином Олександром Повєткіним навесні цього року

Відомий боксер, який несхвально відгукувався про Усика, вважає, що поєдинок проти Повєткіна вийде дуже яскравим.

Також, в інтерв'ю Sky Sports Уайт з глузуванням американського чемпіона Деонтея Вайлдера.

"Я не збираюся ще 800 днів чекати бою з Уайлдером. Нафіга? Чув, мій промоутер говорив про дату 18 квітня. На неї я орієнтуюся. Якщо Повєткін хоче бою, він його отримає. Ми обидва не дуже рухливі боксери, тому просто премо вперед. Це буде рубка. Повєткін виходить в ринг битися. Давайте з'ясуємо, чий лівий хук краще", – сказав Уайт.

Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик висловився про можливість провести дебютний бій у суперважкій вазі проти росіянина Олександра Повєткіна.

"Промоутери розмовляли між собою. Мені здається, це сильно переводять в якусь політику. Я не хочу боксувати з Олександром, тому що це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок", – зізнався Усик.

Нещодавно промоутер Усика розповів, що його підопічний готовий відмовитися від усіх чемпіонських поясів, тому що після переходу в суперважкоатлети вони йому не потрібні.

До речі, промоутер Едді Хирн, який веде справи чемпіона WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа зробив важливу заяву. Так, нещодавно він зазначив, що його підопічний не буде звільняти один з титулів, щоб дати шанс обов'язковим претендентам.

Нагадаємо, що тренер Ф'юрі розповів про повернення Кличка на ринг.

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