Британский боксер Диллиан Уайт хочет подраться с россиянином Александром Поветкиным весной этого года

Известный боксер, который нелестно отзывался об Усике, считает, что поединок против Поветкина получится очень ярким.

Также, в интервью Sky Sports Уайт с издевкой американского чемпиона Деонтея Уайлдера.

"Я не собираюсь еще 800 дней ждать боя с Уайлдером. Нафига? Слышал, мой промоутер говорил о дате 18 апреля. На нее я ориентируюсь. Если Поветкин хочет боя, он его получит. Мы оба не самые подвижные боксеры, поэтому просто прем вперед. Это будет рубка. Поветкин выходит в ринг драться. Давайте выясним, чей левый хук лучше", – сказал Уайт.

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик высказался о возможности провести дебютный бой в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина.

"Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

Недавно промоутер Усика рассказал, что его подопечный готов отказаться от всех чемпионских поясов, потому что после перехода в супертяжеловесы они ему не нужны.

К слову, промоутер Эдди Хирн, который ведет дела чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа сделал важное заявление. Так, недавно он отметил, что его подопечный не будет освобождать один из титулов, чтобы дать шанс обязательным претендентам.

Напомним, что тренер Фьюри рассказал о возвращении Кличко на ринг.

Как сообщала Politeka, Фьюри внезапно набросился на Усика.

Также Politeka писала, про реванш Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.