Нещодавно ми писали, що Теофимо Лопес продовжує переконувати всіх у тому, що у Василя Ломаченка немає шансів в бою з ним.

«Просто дочекайтеся наступного року, і ви побачите, як Теофимо переможе Ломаченко. Я не збираюся дозволити напівлегковаговику вийти і взяти над собою верх. Я великий хлопець, от і все. Справа не в «ударах праворуч». Я не просто нокаутер, ось що важливо. Я розумний. Мої удари зрячі. Це не удари: «закрию очі і вдарю», ні, я знаю і бачу, куди бити. Неважливо скільки буде потрібно раундів, вони дійдуть до мети. Ломаченко піде, а я прийду", - заявив Лопес.

Також Лопес заявив, що Ломеченко зараз піднявся на рівень його ваги.

"Ні, він дрібний. Він піднявся в мою вагу. Скоро я піднімуся в першу напівсередню, так що, можливо, я піду з легкої ваги голосно. Я роблю все правильно", - резюмував Лопес.