«Назначен на май. Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для этих двух», - процитировал Ким слова Арума.

Недавно мы писали, что Теофимо Лопес продолжает убеждать всех в том, что у Василия Ломаченко нет шансов в бою с ним.

«Просто дождитесь следующего года, и вы увидите, как Теофимо победит Ломаченко. Я не собираюсь позволить полулегковесу выйти и взять над собой верх. Я крупный парень, вот и все. Дело не в «ударах справа». Я не просто нокаутер, вот что важно. Я умен. Мои удары зрячие. Это не удары: «закрою глаза и ударю», нет, я знаю и вижу, куда бить. Неважно сколько потребуется раундов, они дойдут до цели. Ломаченко уйдет, а я приду", - заявил Лопес.

Также Лопес заявил, что Ломеченко сейчас поднялся на уровень его веса.

"Нет, он мелкий. Он поднялся в мой вес. Скоро я поднимусь в первый полусредний, так что, возможно, я уйду из легкого веса громко. Я делаю все правильно", - резюмировал Лопес.