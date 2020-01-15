УЄФА незабаром винесе вердикт по форварду Динамо Артему Бесєдіну, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи з шведським Мальме і підозрюється у вживанні заборонених речовин. Футболістові загрожує дискваліфікація на 4 роки
Як стверджує Футбол News, рішення по українцеві повинно бути винесено до 19 січня. До винесення офіційного вердикту УЄФА 23-річний нападник відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності.
У поточному сезоні Бесєдін забив вісім голів і зробив один асист в 23 матчах за Динамо у всіх турнірах. Варто зазначити, що Динамо не взяло футболіста на перший підготовчий збір у турецький Белек. Крім українця, на зимовий збір не полетів, ще один форвард киян Жерсон Родрігес. За інформацією джерел Динамо шукає новий клуб для люксембуржця.
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Відзначимо, що раніше в чемпіонаті України на допінгу попадався захисник Шахтаря Даріо Срна. У допінг-пробі хорвата були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.
З огляду на те, що Срна визнав, що нібито ненавмисно порушив правила, а також вислухавши пояснення гравця, Національний антидопінговий центр застосував до футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення.
Після допінгового скандалу і завершення терміну дискваліфікації хорватський футболіст провів минулий сезон в італійському Кальярі.
Після закінчення терміну контракту з клубом із Сардинії Даріо Срна покинув команду в статусі вільного агента та прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.
Після цього 37-річний хорват повернувся в донецький клуб і увійшов до тренерського штабу нового наставника Гірників Луїша Каштру.