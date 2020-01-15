УЕФА в скором времени вынесет вердикт по форварду Динамо Артему Беседину, который провалил допинг-тест после матча Лиги Европы со шведским Мальме и подозревается в употреблении запрещенных веществ. Футболисту грозит дисквалификация на 4 года

Как утверждает Футбол News, решение по украинцу должно быть вынесено до 19 января. До вынесения официального вердикта УЕФА 23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

В текущем сезоне Беседин забил восемь голов и сделал один ассист в 23 матчах за Динамо во всех турнирах. Стоит отметить, что Динамо не взяло футболиста на первый подготовительный сбор в турецкий Белек. Кроме украинца на зимний сбор не полетел, еще один форвард киевлян Жерсон Родригес. По информации источников, Динамо ищет новый клуб для люксембуржца.

Отметим, что ранее в чемпионате Украины на допинге попадался защитник Шахтера Дарио Срна. В допинг-пробе во внесоревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Учитывая то, что Срна признал, что якобы нечаянно нарушил правила, а также выслушав объяснения игрока, Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения.

После допингового скандала и завершения срока дисквалификации хорватский футболист провел минувший сезон в итальянском Кальяри.

По истечении срока контракта с клубом из Сардинии Дарио Срна покинул команду в статусе свободного агента и принял решение завершить карьеру футболиста.

После этого 37-летний хорват вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб нового наставника Горняков Луиша Каштру.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.