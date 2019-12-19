Представник російського велоспорту Ильнур Закарін заявив, що хоче змінити російське громадянство, щоб отримати можливість виступати на Олімпійський Іграх

Як відомо, Росія як країна позбулася цього права через маніпуляції з допінговими пробами, після чого виконком WADA відсторонив росіян від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а також заборонив проводити на території країни великі міжнародні турніри.



Закарін заявив, що у нього є можливість виїхати жити на Кіпр, де він зможе отримати громадянство цієї країни і виступати під її прапором.



Правда, потім спортсмен вирішив виправдатися в ЗМІ, пішовши на поступки. «Я сказав, що в теорії міг би змінити громадянство на кіпрське, тому що я живу на Кіпрі. А потім це все почали говорити про те, що я мало вже не вирішив це питання, як деякі пишуть - це спроба зловити хайп», - слова спортсмена наводяться на порталі cyclingnews.com.





Закарін виступає за велокоманду CCC Pro Team.



Крім того, він нагадав, що вже шість років не живе в Росії і що допінг-контроль він проходив в організаціях, які пов'язані з країною. Закарін заявив, що готовий доводити свою чистоту.





Раніше 17 грудня повідомлялося, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) отримало від WADA близько 15 справ, відкритих за результатами повторної перевірки даних з Московської антидопінгової лабораторії. На тлі маніпуляцій виконком WADA 9 грудня відсторонив Росію від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а також заборонив проводити на території країни великі міжнародні турніри. РУСАДА було позбавлене статусу відповідності. Ці рішення Росія планує оскаржити в Спортивному арбітражному суді.



