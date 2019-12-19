Представитель российского велоспорта Ильнур Закарин заявил, что хочет сменить российское гражданство, чтобы получить возможность выступать на Олимпийский Играх

Как известно, Россия как страна лишилась этого права из-за манипуляций с допинговыми пробами, после чего исполком WADA отстранил россиян от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры.

Закарин заявил, что у него есть возможность уехать жить на Кипр, где он сможет получить гражданство этой страны и выступать под ее флагом. Правда, затем спортсмен решил оправдаться в СМИ, пойдя на попятную. «Я сказал, что в теории мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что я живу на Кипре. А потом это все начали говорить о том, что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп», — слова спортсмена приводятся на портале cyclingnews.com.

Закарин выступает за велокоманду CCC Pro Team.

Кроме того, он напомнил, что уже шесть лет не живет в России и что допинг-контроль он проходил в организациях, не связанных со страной. Закарин заявил, что готов доказывать свою чистоту.

Ранее 17 декабря сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от WADA около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории. На фоне манипуляций исполком WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти решения Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.