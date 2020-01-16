Ірина Морозюк - дружина екс-капітана "Динамо", а зараз півзахисника «Ризеспор» і національної збірної України Миколи Морозюка - показала свою спортивну фігуру

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі Ірини Морозюк.

Так на нових опублікованих кадрах блондинка позувала біля дзеркала в мереживній білизні. Більш того, жінка трохи повернулася до дзеркала задом і показала своє оголене тіло, яке до речі сказати, густо вкрите татуюваннями, і підкачані сідниці. Ірина лише трохи прикрила свої найінтимніші місця, будучи у білизні, але вона виявилася світлою мереживною і прозорою - тому знаменитості не все з розряду пікантних частин тіла вдалося приховати.

Більш того, голову Ірини прикрасив стильний аксесуар і вона в підписі до знімків написала цілий пост для хлопців про те, як "правильно" вибрати собі дівчину - ось так ось.

Шанувальникам "мудрощі" від Ірини не так сподобалися, як її розкішна фігура, правда деякі зазначили, що її обличчя "вже трохи лякає".

Раніше модель показала, як нещодавно відпочивала в Дубаї і каже, що не встигла поїхати, як вже хоче повернутися назад або полетіти в Майамі.

Ефектна блондинка позує в бірюзовому або блакитному роздільному купальнику, який ледь прикриває об'ємні груди знаменитості та інші пікантні частини її тіла.

На кадрі видно тільки фігуру зіркової дружини свого не менш зіркового чоловіка. Своє, судячи з побаченого на фото, недовге і негусте волосся модель підняла і красується при всьому при цьому в стильному сонцезахисті.

Шанувальники обсипають струнку даму компліментами, деякі навіть називають її "справжньою красунею".

Нагадаємо, що дружина екс-капітана "Динамо" засвітила зайве в невидимій білизні.

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