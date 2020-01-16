Ирина Морозюк - жена экс-капитана "Динамо", а сейчас полузащитника «Ризеспор» и национальной сборной Украины Николая Морозюка - показала свою спортивную фигуру

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети Ирины Морозюк.

Так на новых опубликованых кадрах фигуристая блондинка позировала у зеркала в кружевном белье. Более того, женщина немного повернулась к зеркалу задом и показала свое голое тело, которое кстати сказать, густо покрыто татуировками, и подкачанные ягодицы. Ирина лишь немного прикрыла свои самые интимные места, будучи в белье, но оно оказалось светлым кружевным и прозрачным - поэтому знаменитости не все из разряда пикантных частей тела удалось скрыть.

Более того, голову Ирины украсил стильный аксессуар и она в подписи к снимкам написала целый пост для парней о том, как "правильно" выбрать себе девушку - так-то.

Поклонникам "мудрости" от Ирины не так понравились, как ее роскошная фигура, правда некоторые отметили, что ее лицо "уже немного пугает".

Ранее модель показала, как недавно отдыхала в Дубаи и говорит, что не успела уехать, как уже хочет вернуться обратно или улететь в Майами.

Эффектная блондинка позирует в бирюзовом или голубом раздельном купальнике, который едва прикрывает объемную грудь знаменитости и другие пикантные части ее тела.

На кадре видна только фигура звездной супруги своего не менее звездного мужа. Свои, судя из увиденного на фото, недлинные и негустые волосы модель приподняла и красуется при всем при этом в стильной солнцезащите.

Поклонники осыпают стройную даму комплиментами, некоторые даже называют ее "настоящей красавицей".

Напомним, что жена экс-капитана "Динамо" засветила лишнее в невидимом белье.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена сборника Украины показала свои огромные "мячи" без белья.

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