УЄФА опублікувала на своєму сайті фінансовий звіт, в якому виділила топ-20 клубів Європи, які опинилися в найбільшому плюсі ​​за підсумками 2018 фінансового року

З неймовірним відривом перше місце зайняв французький клуб Монако, який показав "профіт" в 179 мільйонів євро.

Переможець останньої ліги чемпіонів Ліверпуль зайняв друге місце з плюсом в 120 мільйонів євро. Мерсисайдців обійшов його суперник по фіналу ЛЧ Тоттенхем, який розташувався на другій сходинці: 127 мільйонів євро.

Примітно, що в топ-10 найприбутковіших клубів Європи увійшов чемпіон України донецький Шахтар, який розташувався на 6 місці, заробивши 42 мільйони євро.

Варто відзначити, наявність в рейтингу клубу Академія Пушкаша з Угорщини. Угорський клуб зумів заробити 28 мільйонів евро.

Раніше Politeka повідомляла, що гравець української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів.

Про це проінформував футбольний портал Transfermarkt.

Експерти оцінюють Зінченко в 30 мільйонів євро.

Другий в цьому рейтингу - вінгер Динамо Віктор Циганков, вартістю в 20 мільйонів.

На третьому місці - гравець Вест Гема Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів.

Півзахисника Аталанти Руслана Малиновського оцінили в 14 мільйонів, а нападник Гента Роман Яремчук оцінюється в 12 млн. Вартість вінгера Шахтаря Євгена Коноплянки склала 6 млн.

До слова, український ФК Динамо потрапив до п'ятірки рейтингу найуспішніших команд Ліги Європи.

У мережі з'явився список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд.

Перше місце в рейтингу зайняла Севілья, яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи.

Динамо провело 70 поєдинків в рамках ЛЕ в 2010-х роках, зумівши набрати в них 113 пунктів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.

Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.

Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.