УЄФА опублікувала на своєму сайті фінансовий звіт, в якому виділила топ-20 клубів Європи, які опинилися в найбільшому плюсі за підсумками 2018 фінансового року
З неймовірним відривом перше місце зайняв французький клуб Монако, який показав "профіт" в 179 мільйонів євро.
Переможець останньої ліги чемпіонів Ліверпуль зайняв друге місце з плюсом в 120 мільйонів євро. Мерсисайдців обійшов його суперник по фіналу ЛЧ Тоттенхем, який розташувався на другій сходинці: 127 мільйонів євро.
Примітно, що в топ-10 найприбутковіших клубів Європи увійшов чемпіон України донецький Шахтар, який розташувався на 6 місці, заробивши 42 мільйони євро.
Варто відзначити, наявність в рейтингу клубу Академія Пушкаша з Угорщини. Угорський клуб зумів заробити 28 мільйонів евро.
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Раніше Politeka повідомляла, що гравець української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів.
Про це проінформував футбольний портал Transfermarkt.
Експерти оцінюють Зінченко в 30 мільйонів євро.
Другий в цьому рейтингу - вінгер Динамо Віктор Циганков, вартістю в 20 мільйонів.
На третьому місці - гравець Вест Гема Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів.
Півзахисника Аталанти Руслана Малиновського оцінили в 14 мільйонів, а нападник Гента Роман Яремчук оцінюється в 12 млн. Вартість вінгера Шахтаря Євгена Коноплянки склала 6 млн.
До слова, український ФК Динамо потрапив до п'ятірки рейтингу найуспішніших команд Ліги Європи.
У мережі з'явився список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд.
Перше місце в рейтингу зайняла Севілья, яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи.
Динамо провело 70 поєдинків в рамках ЛЕ в 2010-х роках, зумівши набрати в них 113 пунктів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем спантеличив тренера Динамо.
Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.
Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.