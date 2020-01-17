УЕФА опубликовала на своем сайте финансовый отчет, в котором выделила топ-20 клубов Европы, которые оказались в самом большом плюсе по итогам 2018 финансового года

С невероятным отрывом первое место занял французский клуб Монако, который показал "профит" в 179 миллионов евро.

Победитель последней лиги чемпионов Ливерпуль занял второе место с плюсом в 120 миллионов евро. Мерсисайдцев обошел их соперник по финалу ЛЧ Тоттенхэм, который расположился на второй строчке: 127 миллионов евро.

Примечательно, что в топ-10 самых прибыльных клубов вошел чемпион Украины донецкий Шахтер, который расположился на 6 месте, заработав 42 миллиона евро.

Стоит отметить, наличие в рейтинге клуба Академия Пушкаша из Венгрии. Венгерский клуб сумел заработать 28 миллионов евро.

Ранее Politeka сообщала, что игрок украинской сборной и легионер Манчестер Сити Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов

Об этом проинформировал футбольный портал Transfermarkt.

Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро.

Второй в этом рейтинге - вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов.

На третьем месте - игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.

Полузащитника Аталанты Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий Гента Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера Шахтера Евгения Коноплянки составила 6 млн.

К слову, украинский ФК Динамо попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы.

В сети появился список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд.

Первое место в рейтинге заняла Севилья, которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.

Динамо провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов.

Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.

Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.

Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.