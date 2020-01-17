УЕФА опубликовала на своем сайте финансовый отчет, в котором выделила топ-20 клубов Европы, которые оказались в самом большом плюсе по итогам 2018 финансового года
С невероятным отрывом первое место занял французский клуб Монако, который показал "профит" в 179 миллионов евро.
Победитель последней лиги чемпионов Ливерпуль занял второе место с плюсом в 120 миллионов евро. Мерсисайдцев обошел их соперник по финалу ЛЧ Тоттенхэм, который расположился на второй строчке: 127 миллионов евро.
Примечательно, что в топ-10 самых прибыльных клубов вошел чемпион Украины донецкий Шахтер, который расположился на 6 месте, заработав 42 миллиона евро.
Стоит отметить, наличие в рейтинге клуба Академия Пушкаша из Венгрии. Венгерский клуб сумел заработать 28 миллионов евро.
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Ранее Politeka сообщала, что игрок украинской сборной и легионер Манчестер Сити Александр Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
Об этом проинформировал футбольный портал Transfermarkt.
Эксперты оценивают Зинченко в 30 миллионов евро.
Второй в этом рейтинге - вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов.
На третьем месте - игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.
Полузащитника Аталанты Руслана Малиновского оценили в 14 миллионов, а нападающий Гента Роман Яремчук оценивается в 12 млн. Стоимость вингера Шахтера Евгения Коноплянки составила 6 млн.
К слову, украинский ФК Динамо попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы.
В сети появился список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд.
Первое место в рейтинге заняла Севилья, которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.
Динамо провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов.
Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.
Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.
Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.