Американський боксер професіонал Реджис Прогрейс висловився про бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса, який повинен відбутися навесні цього року

В інтерв'ю відомому порталу Fight Hype Прогрейс заявив, що у Лопеса буде шанс побити украінскаого чемпіона. «Лопес може побити Ломаченко. У нього буде шанс, я в це вірю. Правда сумніваюся, що йому це вдасться. У процентному співвідношенні цей бій для мене 60 на 40. Я віддаю перевагу Ломаченко. У будь-якому випадку - це класний поєдинок. У Теофімо є швидкість, потужність. Лінарес вже відправляв Ломаченко на настил рингу, ми не знаємо, що станеться, якщо Лопес потрапить так само сильно. Це великий поєдинок», - сказав Прогрейс.

Американський екс-чемпіон світу в напівсередній вазі Реджис Прогрейс провів у професійній кар'єрі 25 боїв. Єдиної поразки він зазнав у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії від британця Джоша Тейлора.

Раніше Politeka повідомляла, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, поділився подробицями про майбутній поєдинок.

В інтерв'ю BoxingScene Арум заявив, що його підопічні вже дали згоду на проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, залишилося тільки узгодити місце проведення бою.

Якщо Ломаченко зустрінеться з Лопесом в Нью-Йорку, то бій відбудеться в квітні, якщо боксери візьмуть пропозицію з Саудівської Аравії - поєдинок пройде в другій половині травня.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії недавно відбувся реванш Ентоні Джошуа - Енді Руїс. Східна країна підтвердила, що вміє організовувати великі поєдинки.

Також ми писали, що Василь Ломаченко зізнався, що для відомої промоутерської компанії буде вигідна його поразка в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.