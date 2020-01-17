Американский боксёр профессионал Реджис Прогрейс высказался о бое Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса, который должен состоятся весной этого года

В интервью известному порталу Fight Hype Прогрейс заявил, что у Лопеса будет шанс побить украинскаого чемпиона. «Лопес может побить Ломаченко. У него будет шанс, я в это верю. Правда сомневаюсь, что ему это удастся. В процентном соотношении этот бой для меня 60 на 40. Я отдаю предпочтение Ломаченко. В любом случае - это классный поединок. У Теофимо есть скорость, мощь. Линарес уже отправлял Ломаченко на настил ринга, мы не знаем, что произойдет, если Лопес попадет так же сильно. Это большой поединок», - сказал Прогрейс.

Американский экс-чемпион мира в полусреднем весе Реджис Прогрейс провел в профессиональной карьере 25 боев. Единственное его поражение произошло в финале Всемирной боксёрской суперсерии от британца Джоша Тейлора.

Ранее Politeka сообщала, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченка и Теофимо Лопеса, поделился подробностями о предстоящем поединке.

В интервью BoxingScene Арум заявил, что его подопечные уже дали согласие на проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, осталось только согласовать место проведения боя.

Если Ломаченко встретится с Лопесом в Нью-Йорке, то бой состоится в апреле, если боксёры примут предложение из Саудовской Аравии – поединок пройдёт во второй половине мая.

Напомним, что в Саудовской Аравии недавно состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис. Восточная страна подтвердила, что умеет организовывать большие поединки.

Также мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.