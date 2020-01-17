Олександр Зінченко, який виступає за Манчестер Сіті, виклав в своєму Іnstagram фото з Даріо Срною

Колишній капітан, а нині помічник головного Шахтаря Даріо Срна відвідав базу Манчестер Сіті. Зінченко не впустив можливості відобразити цей момент.

«Був радий бачити тебе, легенда», - підписав фото Зінченко.

Шанувальники українця залишилися задоволені зустріччю і активно залишають коментарі: «Донецька банда», «Саня з фанатом», «Напевно Зіну в Шахтар переманити хотів», «Кращі».

Деякі вболівальники припустили, що Срна відвідав Манчестер з робочим візитом, з приводу трансферу Миколи Матвієнка з Шахтаря в Сіті.

Також підписники найдорожчого українського футболіста оцінили незвичайне взуття Зінченка. Він взутий в сині шльопанці, які відразу впадають в очі. «Відмінні тапки», «Тапочки в порядку», «Капці зафарбував. Пума образиться», «Саня, шкарпетки зніми» - жартують підписники.

Деякі фанати, пригадали в коментарях допінг скандал, в якому був замішаний Срна: «Легенда допінгу», «Саня дивись допінгом не заразися».

Раніше Politeka повідомляла, що в чемпіонаті України на допінгу попадався захисник Шахтаря Даріо Срна. У допінг-пробі поза змаганнями у хорвата були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

З огляду на те, що Срна визнав, що нібито ненавмисно порушив правила, а також вислухавши пояснення гравця, Національний антидопінговий центр застосував до футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення.

Після допінгового скандалу і завершення терміну дискваліфікації хорватський футболіст провів минулий сезон в італійському Кальярі.

Після закінчення терміну контракту з клубом з Сардинії Даріо Срна покинув команду в статусі вільного агента і прийняв рішення завершити кар'єру футболіста.

Після цього 37-річний хорват повернувся в донецький клуб і увійшов до тренерського штабу нового наставника Гірників Луїша Каштру.