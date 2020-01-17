Александр Зинченко, который выступает за Манчестер Сити, выложил в своем Іnstagram фото с Дарио Срной
Бывший капитан, а ныне помощник главного Шахтера Дарио Срна посетил базу Манчестер Сити. Зинченко не упустил возможности запечатлеть этот момент.
«Был рад видеть тебя, легенда», - подписал фото Зинченко.
Поклонники украинца остались довольны встречей и активно оставляют комментарии: «Донецкая банда», «Саня с фанатом», «Наверное Зину в Шахтер переманить хотел», «Лучшие».
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Некоторые болельщики предположили, что Срна посетил Манчестер с рабочим визитом, по поводу трансфера Николая Матвиенко из Шахтера в Сити.
Также подписчики самого дорого украинского футболиста оценили необычную обувь Зинченка. Он обут в синие шлепанцы, которые сразу бросаются в глаза. «Отличные тапки», «Тапочки в порядке», «Тапки закрасил. Пума обидется», «Саня, носки сними» - шутят подписчики.
Некоторые фанаты, припомнили в комментариях допинг скандал, в котором был замешан Срна: «Легенда допинга», «Саня смотри допингом не заразись».
Ранее Politeka сообщала, что в чемпионате Украины на допинге попадался защитник Шахтера Дарио Срна. В допинг-пробе во внесоревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.
Учитывая то, что Срна признал, что якобы нечаянно нарушил правила, а также выслушав объяснения игрока, Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения.
После допингового скандала и завершения срока дисквалификации хорватский футболист провел минувший сезон в итальянском Кальяри.
По истечении срока контракта с клубом из Сардинии Дарио Срна покинул команду в статусе свободного агента и принял решение завершить карьеру футболиста.
После этого 37-летний хорват вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб нового наставника Горняков Луиша Каштру.
Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.
Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.
Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.