Александр Зинченко, который выступает за Манчестер Сити, выложил в своем Іnstagram фото с Дарио Срной

Бывший капитан, а ныне помощник главного Шахтера Дарио Срна посетил базу Манчестер Сити. Зинченко не упустил возможности запечатлеть этот момент.

«Был рад видеть тебя, легенда», - подписал фото Зинченко.

Поклонники украинца остались довольны встречей и активно оставляют комментарии: «Донецкая банда», «Саня с фанатом», «Наверное Зину в Шахтер переманить хотел», «Лучшие».

Некоторые болельщики предположили, что Срна посетил Манчестер с рабочим визитом, по поводу трансфера Николая Матвиенко из Шахтера в Сити.

Также подписчики самого дорого украинского футболиста оценили необычную обувь Зинченка. Он обут в синие шлепанцы, которые сразу бросаются в глаза. «Отличные тапки», «Тапочки в порядке», «Тапки закрасил. Пума обидется», «Саня, носки сними» - шутят подписчики.

Некоторые фанаты, припомнили в комментариях допинг скандал, в котором был замешан Срна: «Легенда допинга», «Саня смотри допингом не заразись».

Ранее Politeka сообщала, что в чемпионате Украины на допинге попадался защитник Шахтера Дарио Срна. В допинг-пробе во внесоревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Учитывая то, что Срна признал, что якобы нечаянно нарушил правила, а также выслушав объяснения игрока, Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения.

После допингового скандала и завершения срока дисквалификации хорватский футболист провел минувший сезон в итальянском Кальяри.

По истечении срока контракта с клубом из Сардинии Дарио Срна покинул команду в статусе свободного агента и принял решение завершить карьеру футболиста.

После этого 37-летний хорват вернулся в донецкий клуб и вошел в тренерский штаб нового наставника Горняков Луиша Каштру.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.

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