Капітан національної збірної Австрії з гандболу Нікола Білик поділився думкою про ситуацію на сході України

«У Донецьку я був ще в юності. Зараз через змагання мені важко знаходити час, щоб відвідати Україну. Виняток становить, якщо матчі проходять в Запоріжжі. Раніше я щороку 1-2 рази відвідував Україну, їздив до Криму на Чорне море. У Донецьку у мене залишилися родичі. Тепер потрапити до них нелегко. Всі знають яка зараз ситуація на сході України. Я стежу за подіями в новинах і дуже засмучуюсь. Знищують таке класне місто. Це дуже страшно. З такою політикою простий народ мало що може зробити» - наводить слова гандболіста портал tribuna.com.

Нікола Білик - син українського гандбольного воротаря Сергія Білика. Він народився в Тунісі і у віці 3-х років переїхав з батьками до Австрії. Там він отримав австрійське громадянство і почав займатися гандболом. З 2016 Білик виступає за німецький клуб ГК Кіль.

Зі збірною Австрії Білик протистояв збірній України на чемпіонаті Європи з гандболу. Австрієць українського походження закинув в наші ворота 10 м'ячів, і Україна програла з рахунком 30:34. Варто відзначить, що українська збірна зазнала 3 поразки в групових матчах ЧЄ і покинула змагання. Австрія вийшла з групи в основний раунд змагань з першого місця, перемігши у всіх 3-х матчах.

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