Капитан национальной сборной Австрии по гандболу Никола Билик поделился мнением о ситуации на востоке Украины

«В Донецке я был еще в юности. Сейчас из-за соревнований мне тяжело находить время, чтобы посетить Украину. Исключение составляет, если матчи проходят в Запорожье. Раньше я каждый год 1-2 раза посещал Украину, ездил в Крым на Черное море. В Донецке у меня остались родственники. Теперь попасть к ним нелегко. Все знают какая сейчас ситуация на востоке Украины. Я слежу за событиями в новостях и очень расстраиваюсь. Уничтожают такой классный город. Это очень страшно. С такой политикой простой народ мало что может сделать» - приводит слова гандболиста портал tribuna.com.

Никола Билик – сын украинского гандбольного вратаря Сергея Билыка. Он родился в Тунисе и в возрасте 3-х лет переехал с родителями в Австрию. Там он получил австрийское гражданство и начал заниматься гандболом. С 2016 года Билик выступает за немецкий клуб ГК Киль.

Со сборной Австрии Билик противостоял сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу. Австриец украинского происхождения забросил в наши ворота 10 мячей, и Украина проиграла со счетом 30:34. Стоит отметит, что украинская сборная потерпела 3 поражения в групповых матчах ЧЕ и покинула соревнования. Австрия вышла с группы в основной раунд соревнований с первого места, победив во всех 3-х матчах.

Ранее мы писали, что обладатель регулярного пояса WBA в полусреднем весе, российский боксёр Александр Беспутин рассказал об отношениях с украинцами Василием Ломаченко и Александром Усиком.

«Меня часто спрашивают, общаемся ли мы на политические темы. А у нас не так много времени на такие разговоры. Мы говорим о жизни. Честно скажу: я ни с Саней, ни с Васей на тему политики не общался. Лично мне очень горестно, что два братских народа враждуют», — заявил боксёр с «говорящей» фамилией порталу «Р-Спорт».

Как сообщала Politeka, украинский художник поиздевался над Ломаченко из-за путинского спецназа: "творение" взорвало сеть.

Ранее Politeka сообщала, что тренер Усика дерзко наехал на критиков Ломаченко: "Демоны рогатые".