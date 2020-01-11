Тренер українського боксера Олександра Усика Сергій Лапін став на захист Василя Ломаченка

Нагадаємо, що в Україні не всі зрозуміли і сприйняли публікацію дворазового олімпійського чемпіона, в якій російські солдати ведуть вогонь, а саме відео закінчується словами «Дякуємо за допомогу у зйомках Ввічливих людей».

"Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди повилазили! Ви димитесь, продовжуйте... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть цього не картинка, а СЛОВО! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти і горіти, у вас там, мабуть, дуже жарко", – написав Лапін.

Його коментар не залишився без уваги користувачів, які пояснили, що якби на відео були українські військові, ні в кого б не було ніяких претензій.

Тренер Усика, в свою чергу, прапор РФ не розглянув.

"Підкажіть будь ласка, як ви на чорно-білому відео розгледіли кольоровий прапор?" – поцікавився Лапін.

До речі, Василь Ломаченко спробував пояснити, що намагався донести резонансним відео, в якому був присутній російський спецназ.

Після шквалу критики боксер звернувся до фолловерів у віршованій формі.

Користувачі Instagram і шанувальники боксера знову не підтримали боксера і висловили обурення щодо слів українця.

"Вася пі****си які вбивають моїх співгромадян не можуть бути мені братами.

Змінити громадянство на російське і тоді лижи їм ж**у до посиніння", " Да.. У когось,бокс,викликає хворобу паркінсона. А у Васі заняття боксом, закінчилися православ'ям головного мозку. Страшно", "з папірця читає поет х**в", "Вибили з голови всі невроны, баран", "Був гордістю і так різко впав в очах людей ...Дуже шкода" - коментують пост-пояснення Ломаченко в соцмережах.

Нагадаємо, українці накинулися на Ломаченко через скандальне відео зі спецназом РФ.

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