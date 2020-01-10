Фолловеры украинского боксера Василия Ломаченко активно выражают свое недовольство из-за скандального видео, который появился на его странице

Спортсмен опубликовал ролик, в котором идет речь о "силе православного духа", на фоне разговоров о котором в кадре не раз появляются российские спецслужбы.

Также, в конце видео его авторы выражают благодарность за помощь в съемках "Вежливым людям" - военнослужащим России, на форме которых не было распознавательных знаков.

Это вызвало шквал критики в сети. Подписчики Ломаченко и просто пользователи Instagram возмущены тем, что украинский боксер решился на размещение данного видео.

"Вася, вы удар пропустили, не ожидал от вас", "Ломаченко должны включить в списки на следующий обмен (обмен военнопленными - Ред.)", "Какой стыд, пока украинцы умирают, чтобы и Василия родной город не захватили, и не сделали из него Донецк с подвалами для пыток, Вася ходит с чуваками с руснявым флагом. Холодец в голове, не больше".

Недавно мы писали, что американский телеканал ESPN составил рейтинг лучших боксеров мира в возрасте 30+ лет.

Список возглавил украинец Василий Ломаченко.

Полный рейтинг выглядит таким образом:

31 год – Василий Ломаченко (14-1, 10 KO)

32 года – Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO)

33 года – Йорденис Угас (24-4, 11 KO)

34 года – Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO)

35 лет – Элейдер Альварес (24-1, 12 KO)

36 лет – Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO)

37 лет – Геннадий Головкин (37-1-1, 35 KO)

38 лет – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO)

39 лет – Гильермо Ригондо (19-1, 13 KO)

40+ лет – Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO)

Кроме того, мы писали о том, что украинский боксер Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса.

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

Также мы писали Ломаченко стал лучшим боксером мира.