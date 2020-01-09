Украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, опубликовав на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом

В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил.

В конце видео появляется надпись: "Благодарим за помощь вежливых людей".

Данный пост украинца вызвал гневную реакцию у его фолловеров. В комментариях поклонники вылили на спортсмена много неприятных слов:

"Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я Вас уважаю Василий, но не стоит", "Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов...надеюсь это случайно попало на вашу страницу...люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви..", " Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Может объяснишь ход мысли??".

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса.

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

Также мы писали Ломаченко стал лучшим боксером мира.