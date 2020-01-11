Тренер украинского боксера Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Василия Ломаченко

Напомним, что в Украине не все поняли и приняли публикацию двукратного олимпийского чемпиона, в которой российские солдаты ведут огонь, а само видео заканчивается словами «Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей».

"Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте... Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть сего не картинка, а СЛОВО! Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымиться и гореть, у вас там, наверное, жарко очень", – написал Лапин.

Его комментарий не остался без внимания пользователей, которые объяснили, что если бы на видео были украинские военные, то ни у кого бы не было никаких претензий.

Тренер Усика, в свою очередь, флаг РФ не рассмотрел.

"Подскажите пожалуйста, как вы на черно-белом видео разглядели цветной флаг?" – поинтересовался Лапин.

К слову, Василий Ломаченко попытался объяснить, что пытался донести резонансным видео, в котором присутствовал российский спецназ.

После шквала критики боксер обратился к подписчикам в стихотворной форме.

Пользователи Инстаграм и поклонники боксера снова не поддержали боксера и выразили негодование относительно слов украинца.

"Вася пи****сы которые убивают моих сограждан не могут быть мне братьями.

Изменения гражданство на российское и тогда лижи им ж**у до посинения", " Да.. У кого то,бокс,вызывает болезнь паркинсона. А у Васи занятия боксом, закончились православием головного мозга. Страшно", " с листика читает поэт х**в", "Выбили из головы все невроны, баран", " Был гордостью и так резко упал в глазах людей ...Очень жаль" - комментируют пост-объяснение Ломаченко в соцсетях.

Напомним, украинцы набросились на Ломаченко из-за скандального видео со спецназом РФ.

Как сообщала Politeka, Ломаченко влип в небывалый скандал из-за путинского спецназа, видео.

Также Politeka писала, что Ломаченко сделал громкое заявление о повороте в карьере: "Смогу спуститься...".