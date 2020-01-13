Украинский художник Андрей Петренко написал карикатуру на боксера Василия Ломаченко, который попал в скандал после того, как разместил в сети религиозное видео с российским спецназом

С работой Петренко можно ознаком в Twitter. Художник изобразил Ломаченко, который держит над головой маленький флаг Украины.

При этом на футболке, в которую одет боксер, изображенный боец ​​российского спецназа на фоне флага РФ, а под ним написано: "Вежливые люди". "Малорос - это не гражданство, это образ мышления", - говорится в подписи к карикатуре Петренко.

Читатели художника в комментариях, предлагают добавить карикатуру и на Усика: «Усика туда же», «пусщай переходит нарасєю, там ему будут рады, в Украине уже он упал, и теперь для многих обыкновенный бомж валяющийся под забором, и поднимется, только с покаянием, но судя по его мышлению, этого не случится, поэтому нарасия», «Там православіє РПЦ(ФСБ)».

Андрей Петренко уже не впервые делает карикатуры на известных личностей. Недавно художник ответил карикатурой на заявление Игоря Коломойского американскому изданию New York Times, что Украине нужно дружить с Россией. Свою работу он назвал «На Москву».

Также художник делал карикатуру на СССР, где показал ложь и жестокость тоталитарного государства.

Ранее Politeka писала, что украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, опубликовав на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом. В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил. Видео взорвало сеть и большинство украинцев жёстко осудило боксёра.

Как сообщала Politeka, Усик ошарашил ответом на вопрос, кто сильнее: он или Ломаченко.

Также мы писали, что Ломаченко поставили диагноз, скандальное видео все объясняет: " Занятия боксом закончились...".

Ранее Politeka сообщала, что тренер Усика дерзко наехал на критиков Ломаченко: "Демоны рогатые".