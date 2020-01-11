Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и претендент на пояс WBO в супертяжах Александр Усик не считает себя сильнее Василия Ломаченко
Усик составил собственный рейтинг Р4Р, передает xsport.ua.
"Я себя туда вообще не ставлю. Ломаченко – первое место, второе – Альварес, наверное, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, он мне нравится, хороший боксер, там же Уайлдер", - отметил Усик.
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Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик грозно обратился к фанатам, которые его критикуют.
Спортсмен заявил, что готов встретится с хейтерами, чтобы лично выслушать нелестные слова в свой адрес.
"Друзья, злые, которые мне пишут какую-то шляпу. Меня это не задевает и не злит. Тем более, это не изменит мое мнение, которое у меня устоялось на протяжении долгого времени моей жизни. От того, что вы будете меня обзывать или писать какие-то гадости, я не стану лучше или хуже. Давайте договоримся: если у вас есть ко мне какие-то претензии, мы соберемся, и все желающие, которые хотят сказать мне то, что обо мне думают, сделают это в лицо. Это же намного приятнее, чем писать какую-то х*рню", – сказал Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
Недавно мы писали, что Усик на камеру гневно "втоптал" критиков: "Давайте договоримся...".
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