Василь Ломаченко спробував пояснити, що намагався донести резонансним відео, в якому був присутній російський спецназ

Нагадаємо, що в Україні не все зрозуміли і сприйняли публікацію дворазового олімпійського чемпіона, в якій російські солдати ведуть вогонь, а саме відео закінчується словами «Дякуємо за допомогу у зйомках Ввічливих людей».

Після шквалу критики боксер звернувся до фолловерів у віршованій формі.

Користувачі Instagram і шанувальники боксера знову не підтримали боксера і висловили обурення щодо слів українця.

"Вася пі****си які вбивають моїх співгромадян не можуть бути мені братами.

Зміни громадянство на російське і тоді лижи їм ж**у до посиніння", " Так.. У когось,бокс,викликає хворобу паркінсона. А у Васі заняття боксом, закінчилися православ'ям головного мозку. Страшно", " з папірця читає поет х**в", "Вибили з голови всі неврони, баран", " Був гордістю і так різко впав в очах людей ...Дуже шкода" - коментують пост-пояснення Ломаченка в соцмережах.

До речі, Сергій Притула іронічно висміяв боксера Василя Ломаченка за скандальне відео з російським спецназом.

Він з властивою йому іронією «подякував» Ломаченка за таке відео і поцікавився, де ж у відео знамениті «бурятські танкісти».

«Спасибі! Прекрасний ролик! Давайте ще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатирям, слава! Чому в ролику відсутні бурятські танкісти? Негодую!», - написав Притула в коментарях в Instagram Ломаченко.

Нагадаємо, українці накинулися на Ломаченко через скандальне відео зі спецназом РФ.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко влип в небувалий скандал через путінський спецназ, відео.

Також Politeka писала, що Ломаченко зробив гучну заяву про поворот у кар'єрі: "Зможу спуститися...".