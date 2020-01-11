Василий Ломаченко попытался объяснить, что пытался донести резонансным видео, в котором присутствовал российский спецназ

Напомним, что в Украине не все поняли и приняли публикацию двукратного олимпийского чемпиона, в которой российские солдаты ведут огонь, а само видео заканчивается словами «Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей».

После шквала критики боксер обратился к подписчикам в стихотворной форме.

Пользователи Инстаграм и поклонники боксера снова не поддержали боксера и выразили негодование относительно слов украинца.

"Вася пи****сы которые убивают моих сограждан не могут быть мне братьями.

Изменения гражданство на российское и тогда лижи им ж**у до посинения", " Да.. У кого то,бокс,вызывает болезнь паркинсона. А у Васи занятия боксом, закончились православием головного мозга. Страшно", " с листика читает поэт х**в", "Выбили из головы все невроны, баран", " Был гордостью и так резко упал в глазах людей ...Очень жаль" - комментируют пост-объяснение Ломаченко в соцсетях.

К слову, Сергей Притула иронично высмеял боксера Василия Ломаченко за скандальное видео с российским спецназом.

«Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскаму аружію! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Негодую!», - написал Притула в комментариях в Инстаграм Ломаченко.

Напомним, украинцы набросились на Ломаченко из-за скандального видео со спецназом РФ.

Как сообщала Politeka, Ломаченко влип в небывалый скандал из-за путинского спецназа, видео.

Также Politeka писала, что Ломаченко сделал громкое заявление о повороте в карьере: "Смогу спуститься...".