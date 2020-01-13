Український художник Андрій Петренко написав карикатуру на боксера Василя Ломаченка, який потрапив в скандал після того, як розмістив в мережі релігійне відео з російським спецназом

З роботою Петренко можна ознайомитися у Twitter на його сторінці. Художник зобразив Ломаченко, який тримає над головою маленький прапор України.

При цьому на футболці, в яку одягнений боксер, зображений боєць російського спецназу на тлі прапора РФ, а під ним написано: "Ввічливі люди". "Малороси - це не громадянство, це образ мислення", - йдеться у підписі до карикатури.

Читачі художника в коментарях, пропонують додати карикатуру і на Усика: «Усика туди ж», «пусщай переходить нарасєю, там йому будуть раді, в Україні вже він впав, і тепер для багатьох звичайний бомж валяється під парканом, і підніметься, тільки з покаянням, але судячи з його мислення, цього не станеться, тому нарасєю»,« Там православіє РПЦ (ФСБ)».

Андрій Петренко вже не вперше робить карикатури на відомих особистостей. Нещодавно художник відповів карикатурою на заяву Ігоря Коломойського американському виданню New York Times, що Україні треба дружити з Росією. Свою роботу він назвав «На Москву».

Також художник писав карикатуру на СРСР, де показав брехню і жорстокість тоталітарної держави.

Раніше Politeka писала, що український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал, опублікувавши на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом. У ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри за участю російських збройних сил. Відео підірвало мережу і більшість українців жорстко засудило боксера.

Як повідомляла Politeka, Усик ошелешив відповіддю на питання, хто сильніший: він чи Ломаченко.

Також ми писали, що Ломаченку поставили діагноз, скандальне відео все пояснює: "Заняття боксом закінчилися...".

Раніше Politeka повідомляла, що тренер Усика зухвало наїхав на критиків Ломаченко: "Демони рогаті".