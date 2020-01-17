Новоспечений гравець футбольного клубу Дніпро-1 Алексей Хобленко поділився своїми планами на майбутнє і згадав президента України

Український форвард Олексій Хобленко дав відео-коментар порталу Football Hub. Він вважає, що його перехід з білоруського Динамо-Брест в Дніпро-1 - це великий крок у кар'єрі.

«У Дніпра відмінний тренер при якому я буду прогресувати. У клубі відмінна інфраструктура. Я вважаю, що цей перехід крок вперед у моїй кар'єрі. З Динамо Брест я став чемпіоном Білорусі і володарем Суперкубка, так що вважаю, що я пішов на мажорній ноті. Україна - дуже сильна країна в плані футболу. Я не вважаю її слабкішою за Білорусь. Тут все майбутнє - для мене точно. При нашому президентові Україна буде розвиватися і далі, як в футбольному, так і в політичному плані»- заявив Хобленко.

Минулий сезон український футболіст провів у складі Динамо-Брест, зігравши в 37 матчах, і забивши 13 голів у всіх турнірах. Форвард допоміг своєму клубу стати чемпіоном і завоювати Суперкубок Білорусі. У складі Бреста виступають ще два українця - Артем Мілевський і Євген Хачеріді. У зимове міжсезоння Хобленко підписав контракт з Дніпром-1. Дніпровський клуб знаходиться на 8 місці в чемпіонаті України і бореться за потрапляння в першу 6-ку.

Заради переходу в Дніпро-1 25-річний нападник відмовився від можливості зіграти в кваліфікації Ліги Чемпіонів, куди вийшов його попередній клуб.

У недавньому інтерв'ю Хобленко заявляв, що в найближчому майбутньому Дніпро-1 буде грати в єврокубках і він йому в цьому допоможе.

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